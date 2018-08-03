СМИ: Убитые в ЦАР журналисты РФ конфликтовали с местными

Радиостанция Ndeke Luka сообщила, что полиция Центральноафриканской Республики задержала трех россиян на следующий день после их прибытия в Банги. Причиной стал конфликт с местным населением.

Администрация отеля, где остановились журналисты, сообщила, что двое зарегистрировались как учителя, а третий в качестве журналиста. Все имели соответствующее оборудование. В воскресенье, 29 июля, россияне стали снимать молодых продавцов, предварительно не договорившись с ними. Журналистов задержали, изъяли паспорта, но позже отпустили.

Об убийстве трех россиян в ЦАР стало известно 30 июля. При телах полиция обнаружила просроченные удостоверения различных СМИ. Следственный комитет России завел дело по статье «убийство».