Мы в соц.сетях:
СМИ: Убитые в ЦАР журналисты РФ конфликтовали с местными

СМИ: Убитые в ЦАР журналисты РФ конфликтовали с местными

 Кадыров прокомментировал новые антироссийские санкции

Кадыров прокомментировал новые антироссийские санкции
Тимошенко призвала Порошенко разобраться с «политическим терроризмом»

Тимошенко призвала Порошенко разобраться с «политическим терроризмом»

 Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве

Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве
Министр гражданской обороны Греции подал заявление об отставке

Министр гражданской обороны Греции подал заявление об отставке

 Следствие интересуется работодателями погибших в ЦАР журналистов

Следствие интересуется работодателями погибших в ЦАР журналистов

СМИ: Убитые в ЦАР журналисты РФ конфликтовали с местными

СМИ: Убитые в ЦАР журналисты РФ конфликтовали с местными

 Кадыров прокомментировал новые антироссийские санкции

Кадыров прокомментировал новые антироссийские санкции
Тимошенко призвала Порошенко разобраться с «политическим терроризмом»

Тимошенко призвала Порошенко разобраться с «политическим терроризмом»

 Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве

Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве
Министр гражданской обороны Греции подал заявление об отставке

Министр гражданской обороны Греции подал заявление об отставке

 Следствие интересуется работодателями погибших в ЦАР журналистов

Следствие интересуется работодателями погибших в ЦАР журналистов

20:43   3 Августа 2018
Россия

СМИ: Убитые в ЦАР журналисты РФ конфликтовали с местными

СМИ: Убитые в ЦАР журналисты РФ конфликтовали с местными

Радиостанция Ndeke Luka сообщила, что полиция Центральноафриканской Республики задержала трех россиян на следующий день после их прибытия в Банги. Причиной стал конфликт с местным населением.

Администрация отеля, где остановились журналисты, сообщила, что двое зарегистрировались как учителя, а третий в качестве журналиста. Все имели соответствующее оборудование. В воскресенье, 29 июля, россияне стали снимать молодых продавцов, предварительно не договорившись с ними. Журналистов задержали, изъяли паспорта, но позже отпустили.

Об убийстве трех россиян в ЦАР стало известно 30 июля. При телах полиция обнаружила просроченные удостоверения различных СМИ. Следственный комитет России завел дело по статье «убийство».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #весь мир #цар #убийство россиян в цар
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...