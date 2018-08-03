Следствие интересуется работодателями погибших в ЦАР журналистов

Расследование по делу об убийстве трех российских журналистов — Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джемаля в ЦАР — продолжается. Следствие заинтересовано в ответах на некоторые неразрешенные вопросы.

В частности, власти хотят узнать, какова была цель журналистской поездки, и кто их пригласил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Министерства по делам коммуникаций и СМИ ЦАР. Собеседник агентства рассказал, что в расследовании принимает участие правительство республики и миссия ООН. Он заявил, что необходимо выяснить, почему журналисты получали туристические визы, не запрашивая аккредитации у министерства ЦАР.

В пресс-службе также сообщили, что военнослужащие страны на одном из постов в районе города Сибю предостерегали журналистов об опасности со стороны повстанцев. Собеседник подтвердил сообщения СМИ о том, что нападавших было около десяти человек, и они не владели французским. Ранее Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского сообщил, что российские журналисты в ЦАР в воскресенье попытались попасть на базу Беренго, но не смогли по причине отсутствия разрешения Минобороны ЦАР. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эти журналисты не подавали заявку на аккредитацию, чтобы попасть на военную базу.

31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Предположительно, они были расстреляны из засады членами местных группировок. СК России возбудил уголовное дело по статье «Убийство». К расследованию подключилась миссия ООН по стабилизации в ЦАР. Ситуацию лично контролирует глава МИД Сергей Лавров.