Кадыров прокомментировал новые антироссийские санкции

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров в социальной сети прокомментировал новые санкции, которые предложили сенаторы США.

Глава Чечни заявил, что члены парламента опасаются восстановления российско-американских отношений, которое может последовать за встречей лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа. В четверг, 3 августа, ряд американских сенаторов внесли проект закона, предлагающий ввести новые санкции против России, в том числе против госдолга РФ. Проект также предусматривает расширение санкционного списка по отношению к российским политикам и предпринимателям.

В соцети Кадыров написал о недавней встрече президентов в Хельсинки и их долгих переговорах. Он напомнил, что главы государств сблизили свои позиции по многим вопросам, договорились о следующих визитах.