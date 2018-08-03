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 Кадыров прокомментировал новые антироссийские санкции

Кадыров прокомментировал новые антироссийские санкции
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Следствие интересуется работодателями погибших в ЦАР журналистов

20:23   3 Августа 2018
Россия

Кадыров прокомментировал новые антироссийские санкции

Кадыров прокомментировал новые антироссийские санкции

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров в социальной сети прокомментировал новые санкции, которые предложили сенаторы США.

Глава Чечни заявил, что члены парламента опасаются восстановления российско-американских отношений, которое может последовать за встречей лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа. В четверг, 3 августа, ряд американских сенаторов внесли проект закона, предлагающий ввести новые санкции против России, в том числе против госдолга РФ. Проект также предусматривает расширение санкционного списка по отношению к российским политикам и предпринимателям.

В соцети Кадыров написал о недавней встрече президентов в Хельсинки и их долгих переговорах. Он напомнил, что главы государств сблизили свои позиции по многим вопросам, договорились о следующих визитах.

«А тут же следом санкции! Именно этого и боятся «ястребы» типа Линдси Грэма и Джона Маккейна. Они как огня опасаются восстановления нормальных отношений между РФ и США», — заключил Кадыров

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #сша #кадыров #политика
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