ФНС: Новый налоговый режим сократит количество взносов для самозанятых

Об этом заявил заместитель начальника ФНС РФ Дмитрий Сатин.

Он отметил, что в некоторых СМИ разрабатываемую схему для категории самозанятых граждан называют новым налогом. Такая позиция в корне неверна.

На сегодняшний день группа россиян, работающая не по трудовому договору или имеющая дополнительный доход кроме основного места работы, должна подавать декларацию, платить налог в 13%, или же зарегистрироваться в качестве ИП. Все это требует уплаты взносов в фонды и предоставления отчетности.