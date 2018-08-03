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20:07   3 Августа 2018
Россия

ФНС: Новый налоговый режим сократит количество взносов для самозанятых

ФНС: Новый налоговый режим сократит количество взносов для самозанятых

Об этом заявил заместитель начальника ФНС РФ Дмитрий Сатин.

Он отметил, что в некоторых СМИ разрабатываемую схему для категории самозанятых граждан называют новым налогом. Такая позиция в корне неверна.

На сегодняшний день группа россиян, работающая не по трудовому договору или имеющая дополнительный доход кроме основного места работы, должна подавать декларацию, платить налог в 13%, или же зарегистрироваться в качестве ИП. Все это требует уплаты взносов в фонды и предоставления отчетности.

Если же правительство примет новый налоговый режим, то самозанятым придется платить налог по ставке в 4%. Данную категорию освободят от уплаты страховых взносов. Исключение оставит фонд ОМС. Подавать отчетность также не нужно.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #фнс #новый налоговый режим #налоги для самозанятых
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