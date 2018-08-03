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 Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве

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Следствие интересуется работодателями погибших в ЦАР журналистов

20:05   3 Августа 2018
Россия

Собянин пригласил москвичей на ночной велопарад

Собянин пригласил москвичей на ночной велопарад

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте позвал столичных жителей на ночной велопарад. Марафон пройдет в субботу, 4 августа.

Он стартует на Суворовской площади в 23:00.  Перед началом велопарада проведут различные мероприятия и конкурсы. Маршрут пройдет через центральные улицы и площади, его длина составит около 20 километров. Велолюбители финишируют на Болотной площади. Участвовать в заезде можно как личным велосипедом, так и с арендованным.

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Автор: Арсений Аскольский
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