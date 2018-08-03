Собянин пригласил москвичей на ночной велопарад

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте позвал столичных жителей на ночной велопарад. Марафон пройдет в субботу, 4 августа.

Завтра пройдет четвертый ночной велопарад. Сбор в 22:00 на Суворовской пл. Это не спортивная гонка, но подготовиться надо. Проверьте исправность велосипеда, наличие фонарей и специального сиденья, если берете ребенка. Подробности здесь: https://t.co/a49OwZFCEY #велокаменная — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 3 августа 2018 г.

Он стартует на Суворовской площади в 23:00. Перед началом велопарада проведут различные мероприятия и конкурсы. Маршрут пройдет через центральные улицы и площади, его длина составит около 20 километров. Велолюбители финишируют на Болотной площади. Участвовать в заезде можно как личным велосипедом, так и с арендованным.