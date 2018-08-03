Интерактивная карта «Гигарама» показала современную Москву

Презентация состоялась в избирательном штабе кандидата в мэры города Сергея Собянина. Карту можно посмотреть на сайте политика.

Схема показывает главные объекты и улицы Москвы. На фотографиях представлена динамика изменения облика столицы России. Автором проекта выступил Марат Сайченко. Он работал над «Гигарамой» несколько месяцев при содействии нескольких фотографов.

Москву 21 века специалисты решили снять для потомков, чтобы те видели, каким город был в прошлом.

Доверенное лицо мэра города Михаил Куснирович подчеркнул, что Москва изменилась. Исчезла реклама на домах, киоски и многокилометровые пробки. С 2010 по 2018 года власти столицы проделали большую работу.

В рамках «Гигарамы» впервые применялась технология гигапиксельной фотосъемки. Название проекта отражает масштабность съемки, говорят авторы.