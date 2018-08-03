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Собянин пригласил москвичей на ночной велопарад

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 Интерактивная карта «Гигарама» показала современную Москву

Интерактивная карта «Гигарама» показала современную Москву
Тимошенко призвала Порошенко разобраться с «политическим терроризмом»

Тимошенко призвала Порошенко разобраться с «политическим терроризмом»

 Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве

Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве
США ввели санкции против российского банка «Агросоюз» из-за КНДР

США ввели санкции против российского банка «Агросоюз» из-за КНДР

 Самолет компании «Чешские авиалинии» загорелся в аэропорту в Хельсинки

Самолет компании «Чешские авиалинии» загорелся в аэропорту в Хельсинки
19:45   3 Августа 2018
Россия

Путин утвердил празднование принятия Крыма в состав Российской Империи

Путин утвердил празднование принятия Крыма в состав Российской Империи

Президент России Владимир Путин подписал закон, посвященный празднованию новой памятной даты. 19 апреля россияне будут отмечать День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

Такой манифест в 1783 году подписала императрица Екатерина II. Законопроект акцентирует внимание на том, что референдум 2014 года является исторической непрерывностью принадлежности Крыма России. Полуостров стал частью РФ 18 марта 2014 года. Большинство участников референдума высказались за то, чтобы Крым вновь воссоединился с Россией. 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #путин #крым #закон
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