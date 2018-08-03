Путин утвердил празднование принятия Крыма в состав Российской Империи

Президент России Владимир Путин подписал закон, посвященный празднованию новой памятной даты. 19 апреля россияне будут отмечать День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

Такой манифест в 1783 году подписала императрица Екатерина II. Законопроект акцентирует внимание на том, что референдум 2014 года является исторической непрерывностью принадлежности Крыма России. Полуостров стал частью РФ 18 марта 2014 года. Большинство участников референдума высказались за то, чтобы Крым вновь воссоединился с Россией.