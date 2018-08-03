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Интерактивная карта «Гигарама» показала современную Москву
Тимошенко призвала Порошенко разобраться с «политическим терроризмом»

Тимошенко призвала Порошенко разобраться с «политическим терроризмом»

 Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве

Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве
США ввели санкции против российского банка «Агросоюз» из-за КНДР

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19:21   3 Августа 2018
Россия

Путин сменил посла РФ в Македонии

Путин сменил посла РФ в Македонии

Российский президент Владимир Путин назначил нового посла РФ в Македонии. Эту должность занял заместитель главы департамента планирования МИД Сергей Баздникин.

Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации. Олег Щербак, занимавший этот пост с 2010 года, освобожден от обязанностей указом президента. На сайте МИД РФ сообщается, что раньше Баздникин занимал должность заместителя директора департамента внешнеполитического планирования ведомства.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #путин #политика #мид рф #македония
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