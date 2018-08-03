Путин сменил посла РФ в Македонии

Российский президент Владимир Путин назначил нового посла РФ в Македонии. Эту должность занял заместитель главы департамента планирования МИД Сергей Баздникин.

Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации. Олег Щербак, занимавший этот пост с 2010 года, освобожден от обязанностей указом президента. На сайте МИД РФ сообщается, что раньше Баздникин занимал должность заместителя директора департамента внешнеполитического планирования ведомства.