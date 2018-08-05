Дуров строит новый мир Дикого Запада, где собирается добывать золото

Глобальный проект виртуального государства построен на анонимности. Эксперт не исключает, что за декларируемыми свободами может скрываться темная сторона.

Сервис Telegram Passport, который одноименная платформа запустила в начале июля, оказался небезопасным для хранения пользовательских персональных данных. Намедни пользователь портала Habr, посвященного информационным технологиям, вынес вопрос на обсуждение, обнаружив уязвимость в алгоритме шифрования сервиса.

С помощью цифрового паспорта пользователи могут загружать в облачное хранилище свои документы и использовать их везде, где требуется идентификация личности. Копия хранится в зашифрованном виде и пересылается с помощью сквозного шифрования. Похожие услуги облачного хранилища предлагают многие крупные платформы. Например, Google и «Яндекс».

На следующий день после публикации пользователя Habr по запросу «паспорт» в мессенджере Telegram стали всплывать сканы тысячи паспортов граждан РФ. И мало того, в широком доступе оказались водительские удостоверения и СНИЛСы. Как передает The Daily Storm, подлинность документов подтвердили их владельцы.

Telegram Passport – лишь один из сервисов глобального проекта Telegram Open Network (TON). Разработка принадлежит братьям Дуровым, которые привлекли под бизнес-план развития TON 850 миллионов американских долларов инвестиций и провели проект через законодательство США.

Суть TON – виртуальное государство во всемирной паутине, где царит анонимность и куда не могут добраться регуляторы. Братья планируют перевести мессенджер Telegram на платформу TON, где будут сервисы обмена сообщениями, платежи в криптовалюте Gram, хранилища, аналоги торрент-трекеров и многое другое. Павел Дуров позиционирует платформу как многократно защищенную от попыток установить государственную цензуру.

Есть и обратная сторона медали. Уже сегодня Telegram стал прибежищем для пиратов, торговцев запрещенными веществами, распространителей порнографии и даже террористов. Для торговцев зельем гениальной находкой стали чат-боты, которые используются для продвижения контента или товаров через мессенждеры.

Бот – это программа, которая обладает определенным набором фукций для взаимодействия с пользователем в окне. На просторах сети можно встретить обширные каталоги даркнет-магазинов по продаже веществ, с которыми можно взаимодействовать посредством ботов. Похожая ситуация с виртуальным рынком подпольных казино. И перспективная платформа TON вместе с ее темной стороной будет развиваться с отмашки Конгресса США.

Писатель, американист Михаил Синельников-Оришак, впрочем, уверен, что американскому правительству не составит труда контролировать виртуальное государство Павла Дурова.

«Совершенно спокойно. – не сомневается эксперт. – Это здесь он может кричать про кровавое государство и цензуру, а если правительству США или любому другому понадобятся какие-либо данные, то я не думаю, что он будет кричать также как здесь».

Отчасти мнение эксперта подтверждает история с утечкой данных 87 миллионов пользователей Facebook. В апреле этого года основателю социальной сети Марку Цукербергу пришлось долго оправдываться и извиняться в Конгрессе США за оплошность своих программистов. Детище Дурова сложнее и многогранней любой работающей сегодня социальной платформы, где идентификацию в сервисе Telegram Passport можно сравнить с получением гражданства виртуального государства. Собеседник агентства к новой услуге мессенджера относится настороженно.

«А как коррелируются паспортные данные со свободой, с анонимностью в интернете? Вообще заливать свои личные данные куда-либо делает саму идею анонимности в интернете абсурдной. Telegram позиционировался как средство, которое не выдает своих пользователей. Обоснование может быть любое. Мол, удобство, различные магазины и прочее, но нужно понимать, что какой-то человек зашифровал и этот же человек может расшифровать данные. Поэтому я считаю странным доверять свои данные кому бы то ни было», - рассуждает политолог.

Мессенджер Telegram в России официально вне закона. По решению Таганского суда Москвы Роскомнадзор начал блокировать сервис Павла Дурова в апреле этого года за отказ предоставить ключи шифрования ФСБ. Бывший партнер Дурова, экс-заместитель технического директора «ВКонтакте» Антон Розенберг ранее заявлял, что политика Telegram в отношении информационной безопасности не отличается прозрачностью.