Гаспарян: Попытки Балакина стать мэром бессмысленны

В сентябре 2018 года в Москве пройдут выборы мэра. Список претендентов почти ясен. В минувший вторник Мосгоризбирком зарегистрировал кандидатом экс-владельца компании «СУ-155» Михаила Балакина.

Его имя связано со многим. Балакин занимался благотворительностью, общественно-политическими работами, строительством и реконструкцией храмов, обладатель ряда премий. Но вместе с этим политик является бывший владельцем разорившейся два года назад компании «СУ-155». Организация оставила множество обманутых дольщиков, проблемы которых до сих пор решает действующее правительство Москвы.

Квартиры в панельных домах, которые строила компании, продавались до начала стройки. Годы ожидания, трещины в стенах, вексельные схемы, жалобы дольщиков — все это тоже связано с кандидатом в мэры Москвы.

Издание New Inform взяло комментарий о Балакине у известного писателя Армена Гаспаряна. Публицист считает, что большинство кандидатов используют площадку для выборов как способ попиариться, собрать некоторый багаж на будущее. Попытки Балакина в этой области безнадежны и бесперспективны, считает Гаспарян. Возможно, что политик хочет самоутвердиться, но рассчитывать на победу ему не приходится.

Москвичи же к Балакину отнесутся нейтрально. По мнению Гаспаряна, кандидату по силам собрать до 1,5% на голосовании. Выборы мэра Москвы не просто политический процесс, а выбор градоуправителя, который решает городские проблемы. Если у кандидата есть опыт по обману дольщиков, то такие же результаты у него будут в бюллетене.

Писатель уверен, что Балакин далек от управления городом. Участие в выборах имело бы смысл в том случае, если на пост мэра претендовали префект, имеющий управленческий опыт. У этого кандидата такого фундамента нет. Гаспарян вспомнил конец 80-х и начало 90-х, когда в политике появились «странные люди». Результаты были под стать. С тех годов все изменилось, но некоторые умы до сих пор живут теми устоями.