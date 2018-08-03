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Тимошенко призвала Порошенко разобраться с «политическим терроризмом»

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19:07   3 Августа 2018
Россия

Путин подписал закон о российских офшорных зонах

Путин подписал закон о российских офшорных зонах

Президент РФ Владимир Путин подписал законы о создании на острове Русский в Приморском крае и на острове Октябрьский в Калининградской области зон с льготными условиями для работы иностранных компаний.

Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации. Инициатива шла от руководства Приморья и Калининградской области. Закон предусматривает создание на островах особых административных районов, где правовой режим будет значительно гибче. Зарегистрироваться в этих районах смогут иностранные юрлица. Их офисные объекты обязаны находиться на островах. Под действие закона также попадают российские организации в статусе ООО и акционерных обществ.

Различные финансовые организации под закон попасть не смогут. Остальные компании получат спецстатус вместе с госрегистрацией в ЕГРЮЛ, если они официально обяжутся осуществлять инвестиции на российской территории. Их минимальный размер должен составлять 50 миллионов рублей за шесть месяцев с момента регистрации. Подписанным законом устанавливается особый режим налогообложения международных организаций — резидентов специальных районов. Кроме этого, предусматривается ряд поправок в Кодекс торгового мореплавания РФ. В открытом реестре судов теперь станет возможным регистрировать морские суда, принадлежащие иностранным гражданам и иностранным юрлицам

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #экономика #закон #офшорные зоны
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