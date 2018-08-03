Минобороны РФ: Япония готова построить школы и больницы в Сирии

Об этом сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Токио выдвинул инициативу вслед за Парижем. Помощь касается гуманитарной области — строительства и ремонта школ и больниц в Восточной Гуте в бывших зонах деэскалации «Восточная Гута» и «Хомс».

Правительство Японии готово реализовать и более крупные проекты, добавил Мизинцев. Военнослужащий отметил, что остальное мировое сообщество недостаточно активно проявляет себя в этой области.