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Интерактивная карта «Гигарама» показала современную Москву
Тимошенко призвала Порошенко разобраться с «политическим терроризмом»

Тимошенко призвала Порошенко разобраться с «политическим терроризмом»

 Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве

Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве
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 Самолет компании «Чешские авиалинии» загорелся в аэропорту в Хельсинки

Самолет компании «Чешские авиалинии» загорелся в аэропорту в Хельсинки
18:36   3 Августа 2018
Россия

Минобороны РФ: Япония готова построить школы и больницы в Сирии

Минобороны РФ: Япония готова построить школы и больницы в Сирии

Об этом сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Токио выдвинул инициативу вслед за Парижем. Помощь касается гуманитарной области — строительства и ремонта школ и больниц в Восточной Гуте в бывших зонах деэскалации «Восточная Гута» и «Хомс».

Правительство Японии готово реализовать и более крупные проекты, добавил Мизинцев. Военнослужащий отметил, что остальное мировое сообщество недостаточно активно проявляет себя в этой области.

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Автор: Павел Никифоров
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