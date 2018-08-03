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18:21   3 Августа 2018
Россия

«Комнаты прохлады» появились в Москве

«Комнаты прохлады» появились в Москве

Более 300 «комнат прохлады» открыли для москвичей и гостей столицы, передает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения.

По информации департамента, в территориальных центрах социального обслуживания обустроили «комнаты прохлады» с кондиционером и кулером с водой. Если человеку плохо, можно вызвать медсестру. Также в ТЦСО можно посмотреть телевизор, почитать или поиграть в настольные игры.

«Комнат прохлады» открыты с понедельника по субботу. Социальные работники проверяют состояние здоровья и самочувствие москвичей, которые состоят надомном социальном обслуживании.

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Автор: Анатолий Кубарев
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