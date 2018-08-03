«Комнаты прохлады» появились в Москве
Более 300 «комнат прохлады» открыли для москвичей и гостей столицы, передает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения.
По информации департамента, в территориальных центрах социального обслуживания обустроили «комнаты прохлады» с кондиционером и кулером с водой. Если человеку плохо, можно вызвать медсестру. Также в ТЦСО можно посмотреть телевизор, почитать или поиграть в настольные игры.
«Комнат прохлады» открыты с понедельника по субботу. Социальные работники проверяют состояние здоровья и самочувствие москвичей, которые состоят надомном социальном обслуживании.
В каждом районе Северо – Востока при Центрах социального обслуживания работают «комнаты прохлады». Время работы ТЦСО: с 9:00 до 20:00 (понедельник – четверг); с 9:00 до 18:45 (пятница); с 9:00 до 16:00 (суббота). pic.twitter.com/EJFR9P7JFM— УСЗН СВАО (@usznsvao) 31 июля 2018 г.