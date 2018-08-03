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Тимошенко призвала Порошенко разобраться с «политическим терроризмом»

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 Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве

Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве
США ввели санкции против российского банка «Агросоюз» из-за КНДР

США ввели санкции против российского банка «Агросоюз» из-за КНДР

 Самолет компании «Чешские авиалинии» загорелся в аэропорту в Хельсинки

Самолет компании «Чешские авиалинии» загорелся в аэропорту в Хельсинки
18:21   3 Августа 2018
Весь мир

США ввели санкции против российского банка «Агросоюз» из-за КНДР

США ввели санкции против российского банка «Агросоюз» из-за КНДР

Минфин США ввел санкции против московского коммерческого банка «Агросоюз». Его обвиняют в нарушении ограничений, введенных на сотрудничество с КНДР.  Об этом сообщило Управление по контролю над иностранными активами американского Министерства финансов.

Кроме того, санкции коснулись китайской компании Dandong Zhongsheng Industry and Trade и северокорейской организация Korea Ugnum. Банк «Агросоюз» зарегистрирован в 1991 в Москве. Его единственный владелец — Андрей Шляховой. Основной деятельностью банка является кредитование и обслуживание корпоративных заемщиков. С помощью введения санкций  в отношении КНДР,  Америка пытается добиться отказа страны от ядерной программы.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #сша #санкции #кндр
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