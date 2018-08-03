США ввели санкции против российского банка «Агросоюз» из-за КНДР

Минфин США ввел санкции против московского коммерческого банка «Агросоюз». Его обвиняют в нарушении ограничений, введенных на сотрудничество с КНДР. Об этом сообщило Управление по контролю над иностранными активами американского Министерства финансов.

Кроме того, санкции коснулись китайской компании Dandong Zhongsheng Industry and Trade и северокорейской организация Korea Ugnum. Банк «Агросоюз» зарегистрирован в 1991 в Москве. Его единственный владелец — Андрей Шляховой. Основной деятельностью банка является кредитование и обслуживание корпоративных заемщиков. С помощью введения санкций в отношении КНДР, Америка пытается добиться отказа страны от ядерной программы.