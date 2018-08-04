Выборы мэра Москвы: Кто претендует на пост градоначальника

На этой неделе Мосизбирком зарегистрировал пятого кандидата на пост мэра российской столицы.

Таким образом, в настоящее время в числе кандидатов действующий мэр Вадим Кумин от КПРФ, Сергей Собянин, баллотирующийся самовыдвиженцем, Михаил Дегтярев ЛДПР, Илья Свиридов от «Справедливой России» и Михаил Балакин от «Союза горожан».

ИА «Политика сегодня» рассмотрит биографии всех претендентов на кресло московского градоначальника, выборы которого состоятся 9 сентября этого года.

Вадим Кумин (КПРФ)

Вадим Валентинович Кумин родился 1 января 1973 года в Челябинске. Окончил факультет филологии в Челябинском государственном университете. В родном городе занимался бизнесом.

В 1996 году получил приглашение поработать в Министерстве по атомной энергии Российской Федерации и переехал в Москву. В ведомстве вскоре занял должность исполнительного директора корпорацию «Единый электроэнергетический комплекс». При этом периодически работал в нескольких коммерческих организациях.

С 1998 по 2001 год занимал пост исполнительного директора Ассоциации энергетиков, объединяющей все энергетические компании России. После ухода оттуда стал гендиректором московского ОАО «Инженерный центр ЕЭС». Спустя два года попал в число Совета директоров ОАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант», однако через год покинул должность генерального директора, оставшись в составе Совета директоров общества. С 2004 года занял пост гендиректора ОАО «ВО «Технопромэкспорт» РАО «ЕЭС».

В 2009 году избран депутатом Мосгордумы V созыва, где возглавил комиссию по науке и промышленной политике, а также вошел в состав комиссии по безопасности и бюджетно-финансовой.

В 2011 году избран депутатом Госдумы VI созыва от КПРФ. В ГД Кумин проработал до прошлого года.

КПРФ в рамках подготовки к выборам мэра Москвы 2018 года организовали праймериз с целью выдвижения единого кандидата на пост мэра, участие в котором принял и Вадим Кумин. Несмотря на то, что Кумин не одержал победы в праймериз, руководство КПРФ решило продвигать на выдвижение именно его кандидатуру. В результате Кумин был выдвинут кандидатом на пост мэра Москвы 7 июня этого года.

Сергей Семенович Собянин (самовыдвиженец)

Сергей Семенович Собянин родился в селе Няксимволь в Тюменской области 21 июня 1958 года. Получил диплом Костромского технологического института и Всесоюзного юридического заочного института. Является кандидатом юридических наук.

Работал на Челябинском трубопрокатном заводе слесарем. В начале 80-х был стал заворготделом Ленинского райкома ВЛКСМ Челябинска. В перестройку занимался руководящей партийной работой в Ханты-Мансийском автономном округе.

В начале 90-х возглавляют государственную налоговую инспекцию в Когалыме. Вскоре стал главой администрации этого города, а уже через год занял должность первого замглавы администрации Ханты-Мансийского автономного округа. Через год был назначен председателем регионального парламента и членом Совфеда, где возглавил комитет по судебно-правовым вопросам.

В 2001 году возглавил Тюменскую область. Демонстрируя стремительный карьерный рост, в ноябре того же года отправился на работу в Москву, где его назначили на место руководителя администрации президента России. С 2008 по 2010 был заместителем премьер-министра страны.

Действующий в то время президент России Дмитрий Медведев и Мосгордума наделили Собянина полномочиями столичного градоначальника на пять лет. Но уже через три года мэр попросил у президента об отставке для проведения прямых выборов. Вновь избранный в 2012 году лидер РФ Владимир Путин принял отставку градоначальника, и одновременно назначил Собянина исполняющим обязанности до вступления в должность выбранного мэра.

В выборах Собянин принял участие как самовыдвиженец. В сентябре 2013 года он лидировал на выборах (51,37% голосов). В должность мэра российской столицы Собянин 12 сентября 2013 года. Проработав на посту градоначальника 5 лет он решил вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборы мэра в 2018 году.

Действующий московский мэр был награжден орденом Почета в 2003 году, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в 1999 году, а также медалью Столыпина I степени в 2010 году и множество других государственных наград за добросовестную и эффективную работу на госслужбе.

Жители и гости столицы отмечают, что на посту столичного мэра Собянину удалось буквально преобразить город. Москва стала фигурировать в международных рейтингах лучшей инфраструктуры, с блеском приняла Чемпионат мира по футболу в 2018 году, а также в городе полным ходом идет реновация, призванная улучшить его облик и полностью избавиться от старых, обветшалых зданий.

Михаил Владимирович Дегтерев (ЛДПР)

Михаил Владимирович Дегтерев родился 10 июля 1981 года в городе Куйбышев. Окончил Самарский государственный аэрокосмический университет.

В начале 00-х он возглавлял самарское молодежное движение «Идущие вместе», вступил в партию «Единая Россия». В 2004 избрался депутатом в Самарскую городскую думу.

Уже через год политик решил вступить в ЛДПР, был назначен координатором регионального отделения партии. Он также стал помощником главы ЛДПР Владимира Жириновского. Состоит в кадровом резерве президента Российской Федерации. В 2011 году стал депутатом Госдумы VI созыва. Во время работы в парламенте получил образование юриста и был назначен членом Высшего совета ЛДПР.

В 2013 выдвигался на пост мэра Москвы, но получил только 2,86 % голосов избирателей. В качестве кандидата на должность градоначальника столицы в 2018 его кандидатуру выдвинул лично Жириновский.

Свиридов Илья Тимурович («Справедливая Россия»)

Илья Свиридов родился 24 декабря 1980 года в Москве. Окончил Государственный университет по землеустройству. Еще учась в вузе занимался земельным правом в Московском земельном комитете. После окончания университета основал свою юридическую фирму, специализирующуюся на вопросах земельного права.

В 2010 году вступил в ряды партии «Справедливая Россия». Инициировал партийный проект «Чистый подъезд», выступил автором телепрограммы «Герои Великой Войны».

В 2011 году попал в список кандидатов в Госдуму VI созыва от партии. Однако по результатам выборов, которые проходили по пропорциональной системе, группа получила 66 получила лишь один мандат. Свиридов в парламент избран не был. Вскоре он возглавил Таганское отделение «Справедливой России».

В 2012 Свиридов, действующий депутат муниципального собрания ВМО Таганское, стал председателем движения «Социал-демократический союз молодежи Справедливая сила», которое было задумано как молодежное крыло партии. Через год вошел в президиум Центрального совета «Справедливой России».

Дважды (в 2012 и 2017 годах) избирался депутатом совета депутатов муниципального округа Таганский. Принимал участие в выборах в Мосгордуму и Госдуму РФ.

В 2018 выдвинут от партии «Справедливая Россия» в качестве кандидата на пост мэра Москвы.

Михаил Дмитриевич Балакин («Союз горожан»)

Михаил Балакин родился в 1961 году в подмосковном городе Серпухов. Окончил Московский инженерно-строительный институт. После вуза был назначен по распределению в Строительное управление № 155 Главмосстроя. В перестройку после семи лет работы получил стал директором предприятия, а в1993 году стал его совладельцем и гендиректором.

В 2000 году начал работать в Комплексе архитектуры, строительства, развития и реконструкции российской столицы, где Балакин контролировал строительство муниципальных объектов и реконструкцию ветхого жилого фонда Москвы. Комплексом были возведены здание здание библиотеки МГУ, площадь Европы, Дома музыки на Красных Холмах, искусственный горнолыжный склон в Ново-Переделкине, а также новая сцена Большого театра.

Вскоре он вернулся на работу в «СУ-155», там Балакин возглавил совет директоров. Пока он занимался карьерой в другой компании, «СУ-155» были построены множество жилых в Москве.

В 2014 году стал депутатом Московской городской думы VI созыва от ЛДПР. С 2005 года не раз попадал в список ста богатейших бизнесменов России.