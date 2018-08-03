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Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве
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18:04   3 Августа 2018
Россия

Кандидат в мэры Москвы Балакин нарабатывает базовую узнаваемость — эксперт

Кандидат в мэры Москвы Балакин нарабатывает базовую узнаваемость — эксперт

Рейтинг и антирейтинг появятся позже, напомнил генеральный директор аналитического центра Polit.Generation Ярослав Игнатовский.

По его словам, сейчас кандидат в мэры столицы Михаил Балакин ведет канал «Лужковский кандидат» в популярном мессенджере и тем самым набирает базовую группу поддержки. Игнатовский объяснил изданию «Политэксперт», что консультанты и политтехнологи помогают Балакину наработать эту базу. 

«Стартовая известность достаточно низкая — нужно сделать какие-то эпатажные заявления», — отметил Игнатовский.

Политический консультант добавил, что Балакину нужны громкие заявления и лозунги, чтобы привлечь внимание избирателя и повысить узнаваемость. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, поэтому у кандидата Балакина осталось мало времени и нужно постараться «сильно выстрелить» в полевой и медийной кампании.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #общество #балакин
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