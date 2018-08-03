Кандидат в мэры Москвы Балакин нарабатывает базовую узнаваемость — эксперт

Рейтинг и антирейтинг появятся позже, напомнил генеральный директор аналитического центра Polit.Generation Ярослав Игнатовский.

По его словам, сейчас кандидат в мэры столицы Михаил Балакин ведет канал «Лужковский кандидат» в популярном мессенджере и тем самым набирает базовую группу поддержки. Игнатовский объяснил изданию «Политэксперт», что консультанты и политтехнологи помогают Балакину наработать эту базу.

«Стартовая известность достаточно низкая — нужно сделать какие-то эпатажные заявления», — отметил Игнатовский.

Политический консультант добавил, что Балакину нужны громкие заявления и лозунги, чтобы привлечь внимание избирателя и повысить узнаваемость. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, поэтому у кандидата Балакина осталось мало времени и нужно постараться «сильно выстрелить» в полевой и медийной кампании.