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17:38   3 Августа 2018
Россия

Депутат ГД встретилась с американским сенатором в Вашингтоне

Депутат ГД встретилась с американским сенатором в Вашингтоне

По многим темам позиции разошлись, сказала член комитета Государственной думы по международным отношениям Инга Юмашева после встречи с председателем подкомитета сената США по Европе и сотрудничеству по региональной безопасности Роном Джонсоном.

По ее словам, Москву и Вашингтон по-прежнему объединяет необходимость межпарламентского диалога, передает РИА Новости. Российский депутат Юмашева обсудила с американским сенатором Джонсоном диалог Москвы и Вашингтона.

«Мы в очередной раз убедились, что по многим темам наши позиции расходятся», — резюмировала депутат ГД.

Юмашева поучаствовала в конференции в Калифорнии у обсудила проблему ядерного нераспространения и разоружения. Депутат ГД встретилась членом Палаты представителей США Джимми Панеттой. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков планирует встретиться с американским сенатором Рэндом Полом в Москве. Республиканец прилетит в РФ в рамках рабочего визита.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #вашингтон #общество
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