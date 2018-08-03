Депутат ГД встретилась с американским сенатором в Вашингтоне

По многим темам позиции разошлись, сказала член комитета Государственной думы по международным отношениям Инга Юмашева после встречи с председателем подкомитета сената США по Европе и сотрудничеству по региональной безопасности Роном Джонсоном.

По ее словам, Москву и Вашингтон по-прежнему объединяет необходимость межпарламентского диалога, передает РИА Новости. Российский депутат Юмашева обсудила с американским сенатором Джонсоном диалог Москвы и Вашингтона.

«Мы в очередной раз убедились, что по многим темам наши позиции расходятся», — резюмировала депутат ГД.

Юмашева поучаствовала в конференции в Калифорнии у обсудила проблему ядерного нераспространения и разоружения. Депутат ГД встретилась членом Палаты представителей США Джимми Панеттой. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков планирует встретиться с американским сенатором Рэндом Полом в Москве. Республиканец прилетит в РФ в рамках рабочего визита.