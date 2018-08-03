Боксер Плечко присматривается к Госдуме

Но не уверен, что станет депутатом.

Уходить из большого спорта чемпион по боксу в тяжелом весе РФ и Азии Ростислав Плечко не собирается лет десять. Но за карьерой экс-боксеров активно следит. На Украине - это братья Кличко, которых он уважает. В России - депутат Госдумы Николай Валуев, которому также как и Плечко тренер Александр Зимин помог завоевать титулы.

«Валуев - это хороший пример спортсмена, который перешел из спорта в политику, к тому же делает свою работу качественно, на результат», - считает спортсмен.

Плечко интересна политика. Есть и амбиции, о чем боксер рассказал ИА «Политике Сегодня». Но пока однозначно утверждать, что после ухода из большого спорта последует путем Валуева, Плечко не берется.

«Я могу драться еще примерно 10 лет. В нашей стране, да и на мировой сцене, может столько всего произойти за эти годы, что ничего загадывать нельзя», - заметил он.

Как добавил Плечко, ему интересно решать не только проблемы спорта, в которых до сих пор много коррупции, но и строительной сферы, знакомой боксер как собственнику строительной компании.