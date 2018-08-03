Путин подписал соглашения о приграничном сотрудничестве со странами к северо-западу от РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал законы о ратификации соглашений, которые регулируют приграничное сотрудничество России на рубежах северо-запада. Документы 26 июля приняты Госдумой. Их текст опубликован на официальном портале правовой информации.

Первое соглашение о программе приграничного сотрудничества «Коларктик» на период 2014-2020 годов подписано 29 декабря 2016 года. Ее общий бюджет составляет около €50 миллионов. Его будут пополнять РФ, ЕС, Финляндиия и Швеция. В программе затронут Мурманскую и Архангельскую области, Ненецкий автономный округ, а также приграничные территорий Швеции, Финляндии и Норвегии.

Второе соглашение о программе приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия» на тот же период, тоже подписано 29 декабря 2016 года. Его бюджет около €72 миллионов. Платить за него будут страны ЕС, Финляндия и Россия. Программа коснется Санкт-Петербурга, Ленобласти и объединений ряда коммун Финляндии. Также российский глава ратифицировал еще одно соглашение — по программе приграничного сотрудничества «Карелия» с бюджетом €43 миллионов и аналогичными плательщиками. Программа включит в себя совместные проекты по развитию Республики Карелия и объединений ряда коммун Финляндии.