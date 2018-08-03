Власти Москвы совместили экологию и экономию при модернизации общественного транспорта

Обновленные вагоны метро, электробусы и новые трамваи в Москве говорят о развитии общественного транспорта с ориентиром на экологические тренды. В будущем курс оправдается и экономически.

Специалисты Октябрьского электровагоноремонтного завода возьмутся за ремонт вагонов типа 81–717/714 московского метрополитена. 60 вагонов планируется обновить в течение шести месяцев. Замглавы Москвы Максим Ликсутов заявил, что в составах отремонтируют электродвигатели, ходовую часть, поставят новые колеса и заменят салон. Планируется, что сиденья обобьют специальной тканью, отталкивающую грязь и воду.

Новые салоны сделаны из негорючих материалов. Их покрасят в фирменные цвета метро Москвы — белый, синий и красный. Составы после капремонта выйдут на Сокольническую и Люблинско-Дмитровскую линии метро, пишет ФБА «Экономика сегодня». До конца года планируется улучшить 128 вагонов.

Метро Москвы среди остального общественного транспорта остается самым экологичным. Вообще, концепция «зеленого развития» столицы в последние годы лидирует. При прошлом мэре Юрии Лужкове упор делался на разгруженность дорог для личного транспорта. По этой причине власти убрали 280 километров трамвайных путей. Трассы заполнили маршрутки, пытаясь удовлетворить запросы москвичей. Но, как результат — гигантские пробки и ухудшающаяся экологическая обстановка.

Ошибка стратегии Лужкова стала заметная чуть позднее — трамваи по той линии перевозили до 15 тысяч человек в течение часа. В метро эта цифра в два раза больше. Автобусам же по силу не более семи тысяч. Хоть трамвай и вагоны метро дороже, но, в отличие от автобуса, имеют больший срок обслуживания.

Отреставрированный автобус используется еще семь лет. После этого срока он чаще всего не подлежит ремонту. Вагоны трамвая же можно использовать после капремонта еще 20 лет. А новые модели практически бесшумны — вагоны «Витязь-М», которые появились в марте прошлого года в Москве, обладают минимальным порогом шума и вибрации. К тому же, составы приспособлены для маломобильных граждан и вмещают больше пассажиров.

К 2022 году столица перестанет покупать дизельные автобусы. Использовать будут электробусы — наиболее экологичный вид транспорта. Важно, что они значительно дешевле в обслуживании, чем троллейбусы.

Развитие же метро шло в сторону спальных районов Москвы. В конце прошлого века строительство веток резко сократилось. Но с начала 2000-м власти стали постепенно реализовывать приостановленные проекты, проложив подземку за МКАД. В течение последних пяти лет строители проложили 40 километров новых линий метро и оборудовали 20 станций. Все это серьезно улучшило ситуацию на столичных дорогах.

На текущий день задача поменялась. Теперь главное — прокладка радиальных маршрутов. В 2016 году прошел запуск Московского центрального кольца, создав множество новых маршрутов для передвижения жителей и гостей столицы. Еще спустя два года открылось несколько станций Большой Кольцевой линии, строительство которой завершится к 2021 году. Всего планируется оборудовать 31 станцию на этой ветке. На ближайшие 20 лет этот системный подход позволит москвичам чувствовать себя комфортно в центре города.