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17:18   3 Августа 2018
Россия

Словацкая делегация выступит за отмену антироссийских санкций

Словацкая делегация выступит за отмену антироссийских санкций

Делегация политиков и бизнесменов из Словакии прилетела в Крым в среду, 1 августа, в рамках трехдневного рабочего визита. Иностранцы посмотрели инфраструктуру полуострова и пообщались с местными жителями.

Сопредседатель оргкомитета Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров сообщил, что словацкая делегация пообщалась с крымчанами. По его словам, политики и бизнесмены из Словакии убедились, что люди самостоятельно принимали решение о вхождении полуострова в состав РФ, передает РИА Новости. Словацкая делегация выступит в парламенте и инициирует отмену антироссийских санкций, которые отразились на Братиславе и других странах. 

«Они улетели с большим позитивным итогом», — резюмировал Назаров.

Крымский полуостров стал регионом РФ после референдума 2014 года. Местные власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев считает Крым украинской территорией, которую Россия «оккупировала». Москва неоднократно заявляла, что крымчане демократическим путем проголосовали за воссоединение с Россией.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #крым #делегация #словакия
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