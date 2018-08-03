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Кандидат в мэры Москвы Балакин нарабатывает базовую узнаваемость — эксперт

Кандидат в мэры Москвы Балакин нарабатывает базовую узнаваемость — эксперт
Тимошенко призвала Порошенко разобраться с «политическим терроризмом»

Тимошенко призвала Порошенко разобраться с «политическим терроризмом»

 Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве

Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве
США ввели санкции против российского банка «Агросоюз» из-за КНДР

США ввели санкции против российского банка «Агросоюз» из-за КНДР

 Самолет компании «Чешские авиалинии» загорелся в аэропорту в Хельсинки

Самолет компании «Чешские авиалинии» загорелся в аэропорту в Хельсинки
17:09   3 Августа 2018
Россия

МИД РФ: Москва нацелена на укрепление сотрудничества с Зимбабве

МИД РФ: Москва нацелена на укрепление сотрудничества с Зимбабве

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало итоги всеобщих выборов в Зимбабве.

Внешнеполитическое ведомство России считает, что победа действующего главы страны Эммерсон Мнангагва и правящей партии «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт», является демонстрацией поддержки политики президента большинством населения страны. В МИД отметили, что Россия настроена на дальнейшее развитие взаимного сотрудничества с Зимбабве на политическом, торгово-экономическом, культурном и других сферах.

МИД РФ: Москва нацелена на укрепление сотрудничества с Зимбабве

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Автор: Алла Ларионова
#рф #выборы #мид #зимбабве
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