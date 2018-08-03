МИД РФ: Москва нацелена на укрепление сотрудничества с Зимбабве

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало итоги всеобщих выборов в Зимбабве.

Внешнеполитическое ведомство России считает, что победа действующего главы страны Эммерсон Мнангагва и правящей партии «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт», является демонстрацией поддержки политики президента большинством населения страны. В МИД отметили, что Россия настроена на дальнейшее развитие взаимного сотрудничества с Зимбабве на политическом, торгово-экономическом, культурном и других сферах.