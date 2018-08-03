Армения и РФ готовы развивать сотрудничество спецслужб

Глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян встретился с российским послом Сергеем Копыркиным, передает пресс-служба СНБ РА.

По информации армянского ведомства, Ванецян и Копыркин обсудили сотрудничество служб национальной безопасности и внешней разведки. По словам главы СНБ РА, прочное сотрудничество армянских и российских спецслужб укрепляет диалог Москвы и Еревана.

Ванецян выступил за продолжение сотрудничества СНБ Армении с ФСБ и СВР России по всем профессиональным направлениям. Посол РФ в Ереване Копыркин отметил важность взаимовыгодного сотрудничества армянских и российских ведомств. По его словам, Ереван для Москвы — важный стратегический партнер по ряду направлений.

В четверг, 2 августа, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился с заместителем главы Минобороны РФ Александром Фоминым. Мнацаканян и Фомин обсудили перспективы углубления сотрудничества Москвы и Еревана в военной сфере.