Армения и РФ готовы развивать сотрудничество спецслужб
Глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян встретился с российским послом Сергеем Копыркиным, передает пресс-служба СНБ РА.
По информации армянского ведомства, Ванецян и Копыркин обсудили сотрудничество служб национальной безопасности и внешней разведки. По словам главы СНБ РА, прочное сотрудничество армянских и российских спецслужб укрепляет диалог Москвы и Еревана.
Ванецян выступил за продолжение сотрудничества СНБ Армении с ФСБ и СВР России по всем профессиональным направлениям. Посол РФ в Ереване Копыркин отметил важность взаимовыгодного сотрудничества армянских и российских ведомств. По его словам, Ереван для Москвы — важный стратегический партнер по ряду направлений.
В четверг, 2 августа, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился с заместителем главы Минобороны РФ Александром Фоминым. Мнацаканян и Фомин обсудили перспективы углубления сотрудничества Москвы и Еревана в военной сфере.
Ереван высоко оценивает сотрудничество с Россией в военной и военно-технической сфере, заявил в четверг глава МИД Армении З.Мнацаканян на встрече с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником А.Фоминым https://t.co/2vEZiqT4wm pic.twitter.com/mSncdL2JgZ— ПосольствоРФвAрмении (@rusembassyARM) 3 августа 2018 г.