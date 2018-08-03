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17:09   3 Августа 2018
Россия

Путин ратифицировал соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС

Путин ратифицировал соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе. Ранее документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации 28 июля.

Его текст размещен на официальном портале правовой информации. Соглашение подписали 2 февраля 2018 года в Казахстане в городе Алма-Ата на заседании межправсовета ЕАЭС. Документ разработан Евразийской экономической комиссией для того, чтобы вывести из тени целые секторы розничной торговли, защитить права потребителей и ввести более широкое применение системы маркировки. Данный документ никак не противоречит уже существующим национальным системам маркировки.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #путин #еаэс #маркировка товаров
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