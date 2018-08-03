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16:37   3 Августа 2018
Россия

 Киргизский и российский альпинисты погибли в лавине при спуске с пика Ленина

 Киргизский и российский альпинисты погибли в лавине при спуске с пика Ленина

Семен Дворниченко из Бишкека и Наталья Чионова из Москвы возвращались на базу, когда сошла лавина, передает пресс-служба МЧС РФ.

По информации ведомства, киргизский и российский альпинисты спускались с пика Ленина — вершины Чон-Алайского хребта, и попали под лавину. Компания «Горы Азии» организовала поиски Дворниченкова и Чионовой еще в субботу, 28 июля. 

В компании уточнили, что альпинистов не могли найти из-за сложных погодных условий. Спасатели обнаружили тело россиянки. Мужчину не нашли. По информации «Горы Азии», альпинисты спускались с пика на базу в условиях плохой видимости. Другая группа заметила следы альпинистов, но они обрывались на месте схода лавины.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #киргизия #альпинисты #спуск
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