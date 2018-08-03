«Пускай вещают друг для друга»: Милонов призвал закрыть СМИ-иноагенты в РФ

Еще зимой минувшего года телеканал «Настоящее время» был признан Минюстом РФ иностранным агентом. Такое обстоятельство требует от издания уведомлять своих зрителей о том, что оно является иноагентом, но предписание руководство канала проигнорировало.

При этом «Настоящее время» не является полноценным СМИ, потому что не имеет лицензии Роскомнадзора и Минкомсвязи на территории РФ. Канал создан такими известными иностранными агентами, как «Радио Свобода» и «Голос Америки», и основное эфирное время отведено для антироссийских сюжетов. Депутат Государственной думы России Виталий Милонов в беседе с журналистом «НьюИнформ» прокомментировал ситуацию с телеканалом. Он считает, что "Настоящее время" строит закрыть. По мнению парламентария, это не СМИ, а инструмент пропаганды интересов западных властей. Он напомнил о прямом финансировании этой площадки из американского бюджета.

Однако, отметил политик, работающие за рубежом российские СМИ, в том числе RT, работают исключительно в правовом поле той страны, где находятся. Точно также как в правовом поле действуют BBC в РФ, отметил Милонов.

«Я хочу напомнить, что сейчас неподтвержденные, очень косвенные факты о том, что Трамп с кем-то пообедал, съел гамбургер, ставятся ему в жуткую вину со стороны всей этой общественности. Мол, было влияние на выборы", - напомнил депутат ГД.

При этом, такие СМИ как «Настоящее время» напрямую демонстрируют открытое вмешательство во внутреннюю политику РФ, игнорируя закон. Он также вспомнил об американском спецпрокуроре Роберте Мюллере, который пытается обвинить Москву в якобы вмешательствах в выборы президента США, но деятельность подобного рода западных СМИ в России не идет ни в какое сравнение с тем, в чем бездоказательно обвиняют Россию.