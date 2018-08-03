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16:43   3 Августа 2018
Россия

«Пускай вещают друг для друга»: Милонов призвал закрыть СМИ-иноагенты в РФ

«Пускай вещают друг для друга»: Милонов призвал закрыть СМИ-иноагенты в РФ

Еще зимой минувшего года телеканал «Настоящее время» был признан Минюстом РФ иностранным агентом. Такое обстоятельство требует от издания уведомлять своих зрителей о том, что оно является иноагентом, но предписание руководство канала проигнорировало.

При этом «Настоящее время» не является полноценным СМИ, потому что не имеет лицензии Роскомнадзора и Минкомсвязи на территории РФ. Канал создан такими известными иностранными агентами, как «Радио Свобода» и «Голос Америки», и основное эфирное время отведено для антироссийских сюжетов. Депутат Государственной думы России Виталий Милонов в беседе с журналистом «НьюИнформ» прокомментировал ситуацию с телеканалом. Он считает, что "Настоящее время" строит закрыть. По мнению парламентария, это не СМИ, а инструмент пропаганды интересов западных властей. Он напомнил о прямом финансировании этой площадки из американского бюджета.

Однако, отметил политик, работающие за рубежом российские СМИ, в том числе RT, работают исключительно в правовом поле той страны, где находятся. Точно также как в правовом поле действуют BBC в РФ, отметил Милонов.

«Я хочу напомнить, что сейчас неподтвержденные, очень косвенные факты о том, что Трамп с кем-то пообедал, съел гамбургер, ставятся ему в жуткую вину со стороны всей этой общественности. Мол, было влияние на выборы", - напомнил депутат ГД.

«Пускай вещают друг для друга»: Милонов призвал закрыть СМИ-иноагенты в РФ

При этом, такие СМИ как «Настоящее время» напрямую демонстрируют открытое вмешательство во внутреннюю политику РФ, игнорируя закон. Он также вспомнил об американском спецпрокуроре Роберте Мюллере, который пытается обвинить Москву в якобы вмешательствах в выборы президента США, но деятельность подобного рода западных СМИ в России не идет ни в какое сравнение с тем, в чем бездоказательно обвиняют Россию.

«Закрыть и все. Закрыть, заблокировать доступ и пускай вещают друг для друга в кафе «Матрешка» на Брайтон-Бич, и радуются», — добавил Милонов.

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Автор: Андрей Немов
#россия #сми #запад #милонов #иноагенты
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