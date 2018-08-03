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Власти КНР опубликовали план ответа на торговые угрозы США

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 Власти КНР опубликовали план ответа на торговые угрозы США

Власти КНР опубликовали план ответа на торговые угрозы США

15:57   3 Августа 2018
Весь мир

Власти КНР опубликовали план ответа на торговые угрозы США

Власти КНР опубликовали план ответа на торговые угрозы США

Власти Китая обнародовали план ответа на угрозы США по торговому вопросу. Страна намерена ввести пошлины с дифференцированными ставками на американские товары стоимостью около миллиардов долларов в год.

Меры вступят в силу сразу же после того, как США реализуют свои угрозы. 

Ранее президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю Роберту Лайтхайзеру подготовить план введения более высоких пошлин на продукцию из Китая общей стоимостью 200 миллиардов долларов. Ранее планировалось ввести пошлину в размере десяти процентов, сейчас — в 25 процентов. 

Пекин призвал Вашингтон перестать шантажировать и не допустить дальнейшей эскалации торговой войны.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #экономика #китай #пошлины #торговая война
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