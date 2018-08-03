Власти КНР опубликовали план ответа на торговые угрозы США

Власти Китая обнародовали план ответа на угрозы США по торговому вопросу. Страна намерена ввести пошлины с дифференцированными ставками на американские товары стоимостью около миллиардов долларов в год.

Меры вступят в силу сразу же после того, как США реализуют свои угрозы.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю Роберту Лайтхайзеру подготовить план введения более высоких пошлин на продукцию из Китая общей стоимостью 200 миллиардов долларов. Ранее планировалось ввести пошлину в размере десяти процентов, сейчас — в 25 процентов.

Пекин призвал Вашингтон перестать шантажировать и не допустить дальнейшей эскалации торговой войны.