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15:51   3 Августа 2018
Россия

Захарова: Новый законопроект США по санкциям объясняется политической конъюнктурой

Захарова: Новый законопроект США по санкциям объясняется политической конъюнктурой

В Министерстве иностранных дел России считают, что пока рано комментировать информацию о новом законопроекте Белого дома по санкциям в отношении России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В министерстве подчеркнули, что процесс по вводу санкций со стороны США является регулярным. Но действия американских сенаторов обосновываются не фактами, а политической конъюнктурой, уверена Захарова. Комментарий по новым ограничениям МИД сделает по мере поступления информации.

Ранее сообщалось, что сенаторы из обеих палат Конгресса США предложили законопроект по ужесточению санкций против России. Делается это для того, чтобы Москва «не вмешивалась в промежуточные выборы» этого года.

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Автор: Павел Никифоров
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