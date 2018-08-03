Депутат проголосовал за повышение пенсий и узнал о себе много нового

Альшевский рассказал «Политике Сегодня», как его встретили в родном округе.

Депутаты Госдумы прервут свой отпуск ради больших парламентских слушаний, посвященных реформе о поэтапном повышении пенсионного возраста. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин назначил обсуждения на 21 августа. Объяснил, что проект закона лучше обсудить до начала осенней сессии, учитывая важность новации и общественный резонанс.

Возражающих не нашлось. Предложение Володина поддержали все фракции. В назначенную дату помимо депутатов соберутся чиновники правительства, представители законодательной и исполнительной власти регионов, а также участники экспертного сообщества.

КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» проект закона о пересмотре пенсионного возраста в первом чтении не поддерживали. Громче всех о себе напомнили коммунисты, которые организовали митинги. На одном из таких акций в Екатеринбурге был депутат от «Единой России» Андрей Альшевских, проголосовавший за повышение пенсионного возраста. Народный избранник ранее объяснял «Политике Сегодня», что пропустить митинг 28 июля в родном округе с его стороны было бы неправильно.

«Некрасиво проголосовать, а потом попытаться самоустраниться от обсуждения», - обозначил свою позицию Альшевских.

К концу недели после встреч с избирателями собеседник агентства говорит, что конкретных предложений от людей, чьи интересы он представляет в ГД, пока не получал.

«Идут стандартные жалобы и предложения. Они очень похожи во всех регионах. Есть категория людей, которая не хочет ничего слушать. Не воспринимает никакие доводы. Есть и вторая категория, который удается объяснить, что реформа позволит увеличить пенсии. Когда начинаешь вести диалог, объясняешь людям, то многие вопросы снимаются. Но больше негатива идет потому что, люди считают, что с ними не обсудили и не посоветовались, но решение приняли», - рассказывает народный избранник.

Все пожелания избирателей по реформе парламентарии обещают учесть при подготовке поправок ко второму чтению законопроекта. По словам Альшевского, большинство граждан такой сценарий устраивает. Время пока позволяет. Поправки в профильный комитет можно вносить до 24 сентября.

«Я бы не сказал, что нет проблем и вопросов. Их очень много, но мы работаем. В свой адрес узнаешь много нового и интересного, но критика – хороший стимул для работы», - решительно настроен Альшевских.

Целью законопроекта является повышение пенсий. Ежегодно пенсии будут расти в два раза быстрее, чем сейчас.