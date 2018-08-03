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15:42   3 Августа 2018
Весь мир

Генпрокуратура Берлина арестовала подозреваемого в финансировании ИГ* россиянина

Генпрокуратура Берлина арестовала подозреваемого в финансировании ИГ* россиянина

Россиянина арестовали в аэропорту Амстердама. Его подозревают в финансировании группировки «Исламское государство»*. Об этом сообщила Генпрокуратура Берлина.

По данным ведомства, некий 29-летний Юсуп Б. регулярно переводил деньги в Сирию для поддержки террористов из «Исламского государства»*. 

В Берлине по этому делу открыли расследование.

*«Исламское государство», ИГ — террористическая организация, запрещена в России.

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Автор: Виктория Разумовская
#терроризм #иг #берлин #криминал
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