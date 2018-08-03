Генпрокуратура Берлина арестовала подозреваемого в финансировании ИГ* россиянина

Россиянина арестовали в аэропорту Амстердама. Его подозревают в финансировании группировки «Исламское государство»*. Об этом сообщила Генпрокуратура Берлина.

По данным ведомства, некий 29-летний Юсуп Б. регулярно переводил деньги в Сирию для поддержки террористов из «Исламского государства»*.

В Берлине по этому делу открыли расследование.

*«Исламское государство», ИГ — террористическая организация, запрещена в России.