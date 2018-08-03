Очередная шутка? Россияне о разделе имущества Петросяна и Степаненко
Актриса Елена Степаненко обратилась в Хамовнический суд Москвы с иском о разделе совместно нажитого имущества с супругом Евгением Петросяном.
Иск зарегистрировали 4 июля, а рассмотрение назначили на понедельник, 6 августа, 10:50 по московскому времени. Петросян в разговоре с агентством «Москва» заявил, что впервые слышит об иске якобы это недоразумение. Юморист попросил общественность не вмешиваться в семейные дела. По его словам, случившееся — личная жизнь и не касается профессиональной деятельности.
«Дайте мне самому разобраться в ситуации», — сказал Петросян.
Бородатые шутки уже поделили?— Александр (@Alex_adw) 2 августа 2018 г.
Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что Петросян познакомился с Еленой Степаненко в 1979 году. В браке более 30 лет, но общих детей нет. За последние годы тема развода Петросяна и Степаненко неоднократно поднималась, однако супруги официально не подтверждали эту информацию.
— Светлана Сорокина (@svetlaia74) 3 августа 2018 г.
Я уже привык к такому поднятию рейтинга.— валерий короткий (@nYSnaOhk9kaB24t) 3 августа 2018 г.
Ё-моё , на старости лет крыша что ли поехала ?— Андрей Кузнецов???????????????? (@mrbin19701) 3 августа 2018 г.
ага, в 70 лет самое время разводиться... не раньше )))— Максим Перепелица (@makkievellie) 3 августа 2018 г.
Ему - смехопанораму! Ей - кривое зеркало! Done ✅— Ilya Duckin (@IDuckin) 2 августа 2018 г.
Хочу, чтоб Петросян и Степаненко записали официальное обращение к народу, в котором признались, что на самом деле они не разводятся и это всё очередная шутка.— Артём Дерягин (@DerArto) 3 августа 2018 г.
Сейчас затаскают по ток шоу с детекторами лжи— 3KG (@EldarBekbulatov) 3 августа 2018 г.
Билеты уже начали продавать на это шоу?— Игорь Кулешов (@ibk0911) 3 августа 2018 г.
такие старые и смешные!! мож пора уже угомониться и не позориться— _ (@Ldinka_ya_) 3 августа 2018 г.
Когда стареешь и теряешь популярность можно и скандальчик закатить "то ли он украл, то ли у него украли" главное говорят об этом— Виктор (@yaviktoro55) 3 августа 2018 г.
Певец Владимир Винокур отметил, что раздел имущества Петросяна и Степаненко в суде — личное дело супругов. По его словам, лучше не вмешиваться в личную жизнь. Адвокат Александр Добровинский добавил, что на первом заседании установят порядок судопроизводства, поэтому супруги не разделят имущество сразу. Судебная тяжба может затянуться. Многое зависит от работы оценщиков, возможно, к этому времени Петросян и Степаненко найдут компромисс.
Пока тишина. Учитывая противные характеры обоих, на публику выносить историю не станут. Чтобы образы не портить.— Nikolai (@ramzzzai) 3 августа 2018 г.
интересно, сколько им заплатили за этот отвлекающий маневр))— Дефорест (@deforest411) 3 августа 2018 г.
А вообще как они могут разводится и делится в момент когда у нас такая сложная международная обстановка?— Юрий Назиров (@NPatrokl99) 3 августа 2018 г.
а вообще грустно что Петросян и Степаненко разводятся— ДоМАШний Кастиэль (@home_cas) 3 августа 2018 г.