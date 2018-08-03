Очередная шутка? Россияне о разделе имущества Петросяна и Степаненко

Актриса Елена Степаненко обратилась в Хамовнический суд Москвы с иском о разделе совместно нажитого имущества с супругом Евгением Петросяном.

Иск зарегистрировали 4 июля, а рассмотрение назначили на понедельник, 6 августа, 10:50 по московскому времени. Петросян в разговоре с агентством «Москва» заявил, что впервые слышит об иске якобы это недоразумение. Юморист попросил общественность не вмешиваться в семейные дела. По его словам, случившееся — личная жизнь и не касается профессиональной деятельности.

«Дайте мне самому разобраться в ситуации», — сказал Петросян.

Бородатые шутки уже поделили? — Александр (@Alex_adw) 2 августа 2018 г.

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что Петросян познакомился с Еленой Степаненко в 1979 году. В браке более 30 лет, но общих детей нет. За последние годы тема развода Петросяна и Степаненко неоднократно поднималась, однако супруги официально не подтверждали эту информацию.

— Светлана Сорокина (@svetlaia74) 3 августа 2018 г.

Я уже привык к такому поднятию рейтинга. — валерий короткий (@nYSnaOhk9kaB24t) 3 августа 2018 г.

Ё-моё , на старости лет крыша что ли поехала ? — Андрей Кузнецов???????????????? (@mrbin19701) 3 августа 2018 г.

ага, в 70 лет самое время разводиться... не раньше ))) — Максим Перепелица (@makkievellie) 3 августа 2018 г.

Ему - смехопанораму! Ей - кривое зеркало! Done ✅ — Ilya Duckin (@IDuckin) 2 августа 2018 г.

Хочу, чтоб Петросян и Степаненко записали официальное обращение к народу, в котором признались, что на самом деле они не разводятся и это всё очередная шутка. — Артём Дерягин (@DerArto) 3 августа 2018 г.

Сейчас затаскают по ток шоу с детекторами лжи — 3KG (@EldarBekbulatov) 3 августа 2018 г.

Билеты уже начали продавать на это шоу? — Игорь Кулешов (@ibk0911) 3 августа 2018 г.

такие старые и смешные!! мож пора уже угомониться и не позориться — _ (@Ldinka_ya_) 3 августа 2018 г.

Когда стареешь и теряешь популярность можно и скандальчик закатить "то ли он украл, то ли у него украли" главное говорят об этом — Виктор (@yaviktoro55) 3 августа 2018 г.

Певец Владимир Винокур отметил, что раздел имущества Петросяна и Степаненко в суде — личное дело супругов. По его словам, лучше не вмешиваться в личную жизнь. Адвокат Александр Добровинский добавил, что на первом заседании установят порядок судопроизводства, поэтому супруги не разделят имущество сразу. Судебная тяжба может затянуться. Многое зависит от работы оценщиков, возможно, к этому времени Петросян и Степаненко найдут компромисс.

Пока тишина. Учитывая противные характеры обоих, на публику выносить историю не станут. Чтобы образы не портить. — Nikolai (@ramzzzai) 3 августа 2018 г.

интересно, сколько им заплатили за этот отвлекающий маневр)) — Дефорест (@deforest411) 3 августа 2018 г.

А вообще как они могут разводится и делится в момент когда у нас такая сложная международная обстановка? — Юрий Назиров (@NPatrokl99) 3 августа 2018 г.