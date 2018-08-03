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Очередная шутка? Россияне о разделе имущества Петросяна и Степаненко

Очередная шутка? Россияне о разделе имущества Петросяна и Степаненко

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16:17   3 Августа 2018
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Очередная шутка? Россияне о разделе имущества Петросяна и Степаненко

Очередная шутка? Россияне о разделе имущества Петросяна и Степаненко

Актриса Елена Степаненко обратилась в Хамовнический суд Москвы с иском о разделе совместно нажитого имущества с супругом Евгением Петросяном.

Иск зарегистрировали 4 июля, а рассмотрение назначили на понедельник, 6 августа, 10:50 по московскому времени. Петросян в разговоре с агентством «Москва» заявил, что впервые слышит об иске якобы это недоразумение. Юморист попросил общественность не вмешиваться в семейные дела. По его словам, случившееся — личная жизнь и не касается профессиональной деятельности.

«Дайте мне самому разобраться в ситуации», — сказал Петросян.

 

Очередная шутка? Россияне о разделе имущества Петросяна и Степаненко

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что Петросян познакомился с Еленой Степаненко в 1979 году. В браке более 30 лет, но общих детей нет. За последние годы тема развода Петросяна и Степаненко неоднократно поднималась, однако супруги официально не подтверждали эту информацию.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очередная шутка? Россияне о разделе имущества Петросяна и Степаненко

Певец Владимир Винокур отметил, что раздел имущества Петросяна и Степаненко в суде —  личное дело супругов. По его словам, лучше не вмешиваться в личную жизнь. Адвокат Александр Добровинский добавил, что на первом заседании установят порядок судопроизводства, поэтому супруги не разделят имущество сразу. Судебная тяжба может затянуться. Многое зависит от работы оценщиков, возможно, к этому времени Петросян и Степаненко найдут компромисс.

 

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #петросян #степаненко
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