Эксперт: Сотрудничество с БРИКС для Африки — шанс выйти на новый уровень

Африканские страны видят в сотрудничестве с государствами БРИКС реальную возможность для развития, которое сможет поднять этот материк на иной, высокий уровень.

Свое мнение в беседе с корреспондентом «ПолитРоссии» озвучил политический эксперт Юрий Самонкин. По информации интернет-издания The East African, власти Кении надеются расширить экономические отношения с Китаем и Индией в области торговли сельскохозяйственной продукцией. Вице-президент страны Уильям Руто заявил, что в Найроби планируют увеличить экспорт втрое через четыре года. Кения уже направили пятерых своих представителей в страны Азии. Их первоочередная цель — дать оценку перспективам по увеличению товарооборота, проанализировав рынки чая, кофе, фруктов и овощей. Руто сообщил, что на сегодняшний момент на страну приходится лишь четыре процента всех экспортных поставок Пекина и Нью-Дели. И эту статистику, безусловно, нужно как можно скорее улучшать.

По словам председателя коллегии АНО «Центр исследований и развития Евразийства» Юрия Самонкина, стремлении Кении плодотворно сотрудничать с Китаем и Индией совершенно закономерно. Оба государства сейчас — одни из ключевых источников группы БРИКС, которое является самым быстро развивающимся объедением.

Эксперт рассказал, что БРИКС пр уровню показателей уже включает в себя ведущие экономики мира, обгоняя прочие объединения, которые формировались исторически вокруг США. Члены объединения ставят цель создания альтернативной экономической модели развития в рамках многополярного мироустройства. Сейчас все большее количество стран стремится присоединиться к БРИКС в рамках торгово-экономических отношений. Политолог отметил, что Африка, уставшая от доминирования государств Запада, является важным полюсом силы. Юрий Самонкин считает, что африканцев привлекает в БРИКС готовность способствовать развитию отстающих стран, уставших быть лишь дотационным регионом для Запада. Он напомнил, что ни США, ни Великобритания, ни Германия ничего не вкладывали в экономику Африки.

«С континента выкачивались природные ресурсы, но при этом не ставился вопрос о развитии инфраструктуры или об инвестировании в какие-либо проекты», — сказал Самонкин.

За последние годы участие стран БРИКС в развитии Черного континента вышло на серьезный уровень. Инвестирование в крупные проекты, совместные пути решения климатических проблем, развитие торговых отношений – это лишь малая часть отраслей, в которых страны активно взаимодействуют. И самое главное, Юрий Самонкин убежден, что политика стран БРИКС является реальной альтернативой той модели развития, которую стремятся ввести в мире страны Запада.