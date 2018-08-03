Власти рассмотрят вопрос о развитии малой авиации в Магаданской области

Глава государства Владимир Путин провел переговоры с врио главы Магаданской области Сергеем Носовым. Стороны поговорили о социально-экономическом развитии региона​​​. Во время разговора президент предложил обсудить развитие малой авиации в области.

Носов отметил, что развивать авиасообщение абсолютно необходимо, поскольку территория региона довольно большая. По его словам, ехать пять часов по грунтовой дороге или лететь полтора часа самолетом — вещи в корне разные. Он также пожаловался на состояние федеральных и региональных трасс, которые нуждаются в ремонте.

Носов обратился к Путину за поддержкой и предложил несколько идей, основанных на экономии бюджета.