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15:16   3 Августа 2018
Россия

Власти рассмотрят вопрос о развитии малой авиации в Магаданской области

Власти рассмотрят вопрос о развитии малой авиации в Магаданской области

Глава государства Владимир Путин провел переговоры с врио главы Магаданской области Сергеем Носовым. Стороны поговорили о социально-экономическом развитии региона​​​. Во время разговора президент предложил обсудить развитие малой авиации в области.

Носов отметил, что развивать авиасообщение абсолютно необходимо, поскольку территория региона довольно большая. По его словам, ехать пять часов по грунтовой дороге или лететь полтора часа самолетом — вещи в корне разные. Он также пожаловался на состояние федеральных и региональных трасс, которые нуждаются в ремонте.

Носов обратился к Путину за поддержкой и предложил несколько идей, основанных на экономии бюджета.

«Да, хорошо, сейчас посмотрим», — заверил президент.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #магаданская область #сергей носов #малая авиация
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