Власти рассмотрят вопрос о развитии малой авиации в Магаданской области
Глава государства Владимир Путин провел переговоры с врио главы Магаданской области Сергеем Носовым. Стороны поговорили о социально-экономическом развитии региона. Во время разговора президент предложил обсудить развитие малой авиации в области.
Носов отметил, что развивать авиасообщение абсолютно необходимо, поскольку территория региона довольно большая. По его словам, ехать пять часов по грунтовой дороге или лететь полтора часа самолетом — вещи в корне разные. Он также пожаловался на состояние федеральных и региональных трасс, которые нуждаются в ремонте.
Носов обратился к Путину за поддержкой и предложил несколько идей, основанных на экономии бюджета.
«Да, хорошо, сейчас посмотрим», — заверил президент.