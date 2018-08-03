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15:42   3 Августа 2018
Россия

СПЧ РФ получил письмо украинского омбудсмена с инициативой об обмене Седикова

СПЧ РФ получил письмо украинского омбудсмена с инициативой об обмене Седикова

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) получил послание от уполномоченного по правам человека Верховной рады Украины Людмилы Денисовой с инициативой рассмотреть возможность обмена осужденного в этой стране гражданина РФ Алексея Седикова на одного из украинцев, отбывающих наказание на российской территории.

Об этом в пятницу сообщили в СПЧ. В письме на имя председателя СПЧ Михаила Федотова украинский правозащитник отметила, что 31 июля посещала Бучанскую колонию с целью проверки условий содержания россиянина. Омбудсмен также добавила, что на условия он не жаловался, однако мужчине требуется неотложная операция на ноге, которую невозможно провести в тюремном стационаре. На оплату услуг врачей у Минзлрава Украины, по словам Денисовой, денег нет.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #рф #спч
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