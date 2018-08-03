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14:50   3 Августа 2018
Россия

Захарова: Дело в отношении Бутиной сфабриковано

Захарова: Дело в отношении Бутиной сфабриковано

Расследование объясняется внутриполитическими «разборками» в США, считает официальный представитель МИД РФ.

Российская сторона настаивает на невинности Марии Бутиной. Обвинения в сторону гражданки РФ лишены смысла, считает Захарова. Для доказательств следствие использует личную переписку подозреваемой в соцсетях, выдергивая фразы из контекста и придавая им искаженный смысл. Очевидно, что дело сфабриковано. Цель Вашингтона в этом — бросить тень на Москву, подчеркнула Захарова.

Марию Бутину в июле задержали в США. Девушку обвинили в сговоре для работы агентом без регистрации при Министерстве юстиции США. Россиянку могут посадить на срок до 15 лет.

Захарова: Дело в отношении Бутиной сфабриковано

Бутина и ее адвокат заявляют о невиновности, как и власти РФ. Связи подозреваемой с США полностью объясняются обучением Бутиной в вузе по направлению «международные отношения».

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Автор: Павел Никифоров
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