Грязная изнанка SpaceX: почему в России Маска считали бы мошенником

Тот человек, которого миллионы считают гением и преклоняются перед ним, в России давно хлебал бы баланду. Причем, совершенно заслуженно.

2017 год стал переломным в космической гонке старых соперников (России и США). Американцы при помощи «гения» Илона Маска смогли довести до ума ракету «Фалкон 9» и она буквально за год смогла вытеснить с мирового рынка коммерческих запусков старый, добрый, надежный российский «Протон-М». Это позволило некоторым СМИ, в том числе и российским написать, что Москва проиграла космическую гонку американским бизнесменам и ей надо … следовать их проторенным курсом.

Между тем, Россия не спешит воспользоваться «добрым» советом и правильно делает. Потому, что она понимает реальное положение вещей и знает, что выигрыш SpaceX не имеет ничего общего с конкуренцией. Да и вообще, если бы Маск в России вытворял бы то же самое, он давно бы уже сидел бы за решеткой.

Обратная сторона «успеха» SpaceX

В чем главное преимущество «Falcon 9» перед своими конкурентами. Если верить Илону Маску, то все дело тут в частичной многоразовости ракеты, что позволяет резко сократить стоимость пусков. Таким образом якобы удалось снизить их себестоимость, что позволяет производить коммерческие пуски всего за 60-65 миллионов долларов. А это ровно столько же сколько стоит запуск российского «Протона» (какую собственно задачу и поставило перед собой NASA в начале 2000-х). Именно эта ракета и позволила американцам 20 лет спустя вернуть себе рынок коммерческих запусков в космос, который они потеряли еще в середине 90-х, когда Москва смогла буквально задавить их своими дешевыми и надежными ракетами.

Но это всего лишь красивая внешняя картинка для прессы. А что же стало реальным, а не «пиарным» секретом такого успеха? Нет, это не гений Илона Маска и не более рачительное использование средств на разработку.

Ларчик открывается очень просто, бюджет США. NASA и Пентагон, в отличие от коммерсантов платят Маску за пуст по 120 миллионов долларов. Официальным объяснением такой разницы служит (держимся в креслах), якобы особые условия подготовки подобных пусков. Что за особенности, ясно никто не говорит, ибо «военная тайна». Насколько велика эта тайна не знаю. Но в 2017 году из 18 пусков «Фалкона» 12 были коммерческими, а 6 - «правительственными». То есть суммарно за них компания Маска получила 1,5 миллиардов долларов, или 80-85 миллионов долларов за пуск. А значит, если бы все было честно, то «Falcon 9» не смог бы вытеснить с рынка «Протоны».

Но и это еще не все. Никто и никогда не видел полной финансовой отчетности SpaceX (ибо опять же военная тайна). Но по тем данным, которые просачиваются в прессу, это главное детище «гения» почти также убыточно, как и его Tesla. Причем, убыточность ее началась не во время разработки супер-ракет, как должно было быть по логике, а как раз в тот момент, когда эти ракеты начали выводить на орбиту полезную нагрузку. Странно? А ничего странного.

Тут тоже все очень просто. SpaceX родился под счастливой звездой. Вернее, фирма оказалась в нужное время в нужном месте. Итак, представим, март 2006 года. Первый запуск «Фалкон 1» оканчивается грандиозным провалом. И буквально сразу же компания Маска получает грант от правительства США на 396 миллионов долларов на разработку новых ракет (не кредит, а просто деньги без возврата), а еще предоплату за первые два пуска от Пентагона.

Далее было еще интереснее. Именно в 2006-07 году началось беспрецедентный отток кадров из самой NASA (за два года 900 человек) и практически такой же набор в штат SpaceX. Я списков не видел, но рискну предположить, что подавляющее число сотрудников уволившихся из NASA и принятые в SpaceX это одни и те же люди. При этом, они принесли в новую компанию все наработки по проектам, которые финансировались до этого из бюджета США. А это, как мы понимаем, гораздо важнее, чем грант на 396 миллионов долларов.

И тут, как говорится SpaceX, вернее Илону Маску масть и поперла. Сразу же начались настоящие технические прорывы и настоящий золотой дождь бюджетного финансирования. По состоянию на май 2012 года детище Маска имело уже 40 предоплаченных контрактов на запуски от NASA. В 2014 году контракт на 2,6 миллиардов долларов за будущую доставку астронавтов на МКС. Еще 1,6 миллиарда компания получила за 12 будущих запусков грузового космического корабля «Драгон». И т.д.

В общем, суть схемы «успеха» Маска понятна. Кто-то выбивает контракты и дает их SpaceX . При этом никого особенно не интересуют расходы. А чтобы никто не совал свой нос и раньше времени не закрыл схему по распиловке бюджета, придумали хорошую формулировку «военная тайна».

А теперь давайте разберемся, а какова в этом роль самого Маска.

Коррупция и ничего личного

Думаю, не сильно ошибусь, если предположу, что сама идея проекта принадлежит не Маску. Он клоун, пиарщик, который просто очень хорошо играет свою роль. За его спиной работают гораздо более крупные хищники, которые придумали очень хорошую схему зарабатывания денег за счет американских налогоплательщиков. Доказать это не сложно. Достаточно понять, что Илон Маск, это не более чем хорошо раскрученный бренд. Кто главный акционер, а значит и владелец SpaceX. Мне сразу ответят, конечно же Маск. А вот и нет. Формально компанией владеет Elon Musk Trust.

В этом слове Trust кроется ответ. Дело в том, что, отдавая свое имущество в трастовое управление, Илон Маск им не распоряжается до какой-то заранее прописанной даты (не удивлюсь, если очень далекой). Все это время фактически распоряжается имуществом компании управляющий, который формально не является ее собственником. И вот кто этот управляющий и до какого момента Илон Маск доверил ему управлять своей империей вы нигде и никогда не найдете, ибо это есть еще одна великая «военная тайна». По-моему, просто отличная схема. Есть некий мистер «Х» (или группа), которые выбивают деньги из бюджета США и закачивают их в компанию SpaceX. При этом, они же фактически ею и управляют, оставаясь всегда в тени. А на виду остается лишь клоун Илона Маск со своими вечно «гениальными» идеями и вполне приличной зарплатой.

Но и это еще не все. Оказывается, SpaceX является также главным спонсором и других детищ Маска. Пользуясь полной непрозрачностью головной компании и дырками в американском законодательстве, Маск выстроил настоящий денежный насос по перекачке денег из SpaceX в другие свои компании, SolarCity и Tesla. По разным оценкам таким образом сумма вливаний уже приблизилась к 1 млрд. долларов и только это и помогает до сих пор удерживать на плаву пирамиду «Tesla». Попытка американских конгрессменов в 2016 году навести здесь порядок окончилась безрезультатно.

Кстати, по российскому законодательству за те же самые махинации Маск бы уже давно получил свой срок, как и … Сергей Мавроди. И заслуженно. Это по поводу того, что в США с коррупцией борются, а в России нет.

В общем, можем приступать к выводам. SpaceX, как и остальные детища Илона Маска, это не гениальная идея, а очень хорошо продуманная схема по распиливанию американского госбюджета. Не будь этого финансирования ни одна ракета до сих пор бы не поднялась в космос, и мы бы не слышали ни о компании SpaceX, ни о ракетах «Фалкон», ни об их «изобретателе», а на самом деле просто отличном пиарщике Илоне Маске.