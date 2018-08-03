Парламентские слушания по пенсионной реформе пройдут 21 августа

Вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 21 августа состоятся парламентские слушания по пенсионной реформе. Он отметил, что в регионах идет активное обсуждение проекта с избирателями, а профильный комитет работает над поправками.

Поправки принимаются вплоть до 24 сентября. С 27 августа по 9 сентября депутаты будут работать в своих избирательных округах. Володин отметил, что проект стоит подробно обсудить до начала осенней сессии.

В первую очередь спикер предложил провести слушания главе комитета по труду и социальной политике Ярославу Нилову. Лидеры всех фракций также одобрили это предложение. На слушания приглашены парламентарии и законодатели, представители правительства, институтов гражданского общества, а также эксперты.

7 августа Володин обсудит подготовку с депутатами и сотрудниками аппарата Госдумы.