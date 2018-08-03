Семь новых путепроводов построят в Москве до 2021 года

Проект заложили в программу по развитию городской инфраструктуры, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, в Москве к 2021 году построят семь новых путепроводов. Сооружения свяжут столичные районы и улучшат транспортную ситуацию. Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы уже разрешил построить два путепровода в районе деревни Столбово, уточнил Кузнецов.

Москомархитектура согласовала три проекта в рамках возведения трассы «Солнцево-Бутово-Видное». Главный архитектор столицы объяснил, что трасса не только соединит два района и город Видное, но и обеспечит непрерывное движение автомобилей от Киевского до Калужского шоссе параллельно Московской кольцевой автомобильной дороге.