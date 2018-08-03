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Тимошенко призвала Порошенко разобраться с «политическим терроризмом»

Тимошенко призвала Порошенко разобраться с «политическим терроризмом»

 Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве

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14:27   3 Августа 2018
Россия

Захарова: Киев не дает дипломатам РФ встретиться с Вышинским

Захарова: Киев не дает дипломатам РФ встретиться с Вышинским

Ситуация неизменна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Киевские власти не позволяют российской стороне встретиться с главой «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским. Политики ссылаются на украинское гражданство арестованного.

Захарова хочет, чтобы международные организации и правозащитники «дали оценку произволу».

Захарова: Киев не дает дипломатам РФ встретиться с Вышинским

В середине мая этого года сотрудники СБУ ворвались в офис издания в Киеве и провели обыск. Одновременно в городе задержали Вышинского. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

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Автор: Павел Никифоров
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