Захарова: Киев не дает дипломатам РФ встретиться с Вышинским

Ситуация неизменна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Киевские власти не позволяют российской стороне встретиться с главой «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским. Политики ссылаются на украинское гражданство арестованного.

Захарова хочет, чтобы международные организации и правозащитники «дали оценку произволу».

В середине мая этого года сотрудники СБУ ворвались в офис издания в Киеве и провели обыск. Одновременно в городе задержали Вышинского. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных ЛНР и ДНР.