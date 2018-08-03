Захарова: Британские власти оказывают на полицию жесткий прессинг

Британское правительство оказывает на полицейских страны серьезное политическое давление в ситуации с расследованием происшествий в Солсбери и Эймсбери. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу на брифинге.

Она уверена, что полиция вынуждена заниматься расследованием под жестким политическим прессингом. В качестве доказательства, Захарова привела настоятельные просьбы к российской стороне больше к полиции не обращаться. Утром 4 июля полицейские Великобритании сообщили о серьезном происшествии городе Эймсбери. Двух человек госпитализировали в критическом состоянии с признаками отравления неизвестным веществом. Позже в Скотленд-Ярде подтвердили, что мужчину и женщину отравили тем же веществом, что и экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочь Юлию. В результате отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в больнице Солсбери 8 июля. Через некоторое время пришел в себя второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули.

В городе Солсбери в Великобритании 4 марта, по словам британских властей, отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, что спровоцировало серьезный международный скандал. Лондон убежден, что к отравлению Скрипалей «Новичком» причастна Россия, Москва же это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров в мае заявил, что «дело Скрипалей» на глазах разваливается из-за отсутствия доказательств российской вины.

МИД РФ ранее уличил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй во лжи. По ее утверждениям, яд для Скрипалей был изготовлен в России, однако в лаборатории Портон-Даун опровергли эту информацию. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписалась еще в апреле. Юлия сообщила, что вернется в Россию.