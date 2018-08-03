Штрафы за несвоевременную подачу налоговой декларации могут отменить в РФ

Глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил о том, что поступила инициатива отменить штрафы за непредоставление компаниями уточненной налоговой декларации.

Об этом пишет во вторник RNS. Кроме того, российский премьер отметил, что в настоящее время, если компания погасила всю задолженность, однако не представила уточненную декларацию,ей выписывается штраф «задним числом».

Ранее стало известно, что ФНС откроет доступ данным, которые попадали под налоговую тайну.