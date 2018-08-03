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14:23   3 Августа 2018
Россия

Миллион мигрантов незаконно находятся в ЦФО — Патрушев

Миллион мигрантов незаконно находятся в ЦФО — Патрушев

О том, что около миллиона мигрантов, которые находятся в Центральной России, нарушают сроки пребывания в стране, рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Иностранные мигранты могут законно находиться на территории России не более 90 суток. Для пребывания на более продолжительный период необходимо иметь документы, которые подтверждают это право. Количество нелегалов в Центральной России составило 930 тысяч человек. 

Патрушев подчеркнул, что это четверть от числа всех иностранцев, находящихся в ЦФО.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #мигранты #патрушев #цфо #совбез рф #нелегалы
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