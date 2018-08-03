О том, что около миллиона мигрантов, которые находятся в Центральной России, нарушают сроки пребывания в стране, рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Иностранные мигранты могут законно находиться на территории России не более 90 суток. Для пребывания на более продолжительный период необходимо иметь документы, которые подтверждают это право. Количество нелегалов в Центральной России составило 930 тысяч человек.

Патрушев подчеркнул, что это четверть от числа всех иностранцев, находящихся в ЦФО.