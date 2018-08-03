Мигранты и терроризм. Тунис оказался слабым звеном в ожерелье Магриба

Негуманное отношение к беженцам на побережье эксперт объяснил сложной экономической и политической обстановкой.

Затянутая история с застрявшими на рейде в Средиземном море, в 13 километрах от побережья Туниса африканскими мигрантами завершилась благополучно.

Группа незадачливых мореплавателей из 40 человек провела на воде более двадцати дней. Пытаясь добраться до итальянских берегов на лодке мигранты рисковали погибнуть от обезвоживания, когда у перегруженного и утлого плавсредства отказал мотор.

К счастью терпящих бедствие заметила команда судна Sarost-5, обслуживающего тунисскую нефтегазовую платформу. Удача улыбалась недолго. Борт оказался надежным, но земля - недосягаемой. Беженцев, среди которых были раненные и беременная женщина, отказались принимать порты Италии и Мальты.

Казалось бы, выход был очевиден – совсем близко побережье Туниса, но и наследники Карфагена отвернулись от своих соседей по континенту. Официальные лица Туниса и ранее давали понять, что страна не желает становиться перевалочным пунктом для беженцев, ищущих спасения от невзгод Черного континента в странах Старого Света.

В минувшую среду судно пришвартовалось порту Зарзис провинции Меденин на юго-восточном побережье. Госсекретарь Туниса по иммиграции Адель Джарбуи пообещал спасенными медицинскую и психологическую помощь. Продовольствие и временное жилье беженцам предоставит гуманитарная организация Красный полумесяц. Большинству придется вернуться свои дома в Египте, Мали, Нигерии и Бангладеше согласно международным законам, поскольку в странах, откуда родом спасенные, их никто не преследует. Об остальных позаботится Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в комментарии «Политике Сегодня» рассказал, что вопросы гуманизма для властей Туниса не столь важны по сравнению с вопросами внутренней безопасности после нескольких громких историй в соседней Ливии, где беженцев похищали и угоняли в рабство. Нестабильная обстановка в Ливии перераспределила трафик в пользу Туниса и Алжира. Причем Алжир не гнушается применять силовые методы. Полиция по отношению к нелегалам зачастую действует жестоко.

«И в Тунисе своих проблем хватает. – заметил Балмасов. – Идут регулярные народные волнения. После падения прежнего режима проблемы никуда не делись, а тут еще мигранты. Зачем они Тунису? У тунисцев такая же манера поведения, как и у алжирских властей. Обе страны не заинтересованы превращаться в отстойник мигрантский. Местные очень недовольны. Понижаются расценки на работу и так далее. Мигрантский трафик очень сильно влияет на устойчивость режимов. Особенно в отношении Туниса, где самая серьезная ситуация из всех государств Магриба в экономическом и политическом плане».

Помимо упомянутых проблем в Тунисе сохраняется высокая джихадисткая угроза. Прошлым летом Ростуризм рекомендовал путешественникам избегать посещения приграничных районов из-за активности террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).