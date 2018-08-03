Российская энергетика зависит от иностранных технологий — Патрушев
Введенные США и союзниками Вашингтона антироссийские санкции в отношении отечественных энергетических компаний обозначили проблему уязвимости, сообщил секретарь СБ РФ Николай Патрушев.
По его словам, российская энергетика зависит от иностранных денег, технологий, оборудования и программного обеспечения. В ходе совещания с главами регионов секретарь Совета безопасности РФ отметил, что эта зависимость неблагоприятно сказывается на российских энергокомпаниях, особенно нефтегазового сектора, после введения санкций.
«Эта зависимость создает серьезные проблемы», — сказал Патрушев.
Секретарь СБ РФ заявил о необходимости не только проанализировать имеющиеся отраслевые планы импортозамещения, чтобы снизить зависимость отраслей топливно-энергетического комплекса, но и проработать механизмы использования отечественного оборудования и комплектующих.
«Продумать оптимизацию инвестиционных программ», — резюмировал Патрушев.