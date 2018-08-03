Тимошенко призвала Порошенко разобраться с «политическим терроризмом»

На странице в Facebook лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко потребовала от президента Украины Петра Порошенко и СНБО решить проблему с «политическим терроризмом» внутри страны.

Жертвой этого явления стал коллега Тимошенко по партии, председатель фракции в Днепропетровской области Виталий Чернявский. Автомобиль политика взорвали, а пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Тимошенко коснулась инцидента в Одесской области. Она уверена, что тогда грузовик специально протаранил машину местного главы «Движения новых сил» Михаила Кузаконя. Прокуратура региона, расследуя дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, не нашла признаков теракта, добавила лидер «Батькивщины».

«Страна неуправляема», — считает Тимошенко. Политик призвала главу государства и силовые структуры отреагировать на события.

Тимошенко в 2019 году решила баллотироваться на пост президента Украины. Выборы в стране пройдут в марте.