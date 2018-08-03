Путин обсудит с членами Совбеза вопросы энергобезопасности

Глава государства Владимир Путин намерен обсудить с членами Совбеза РФ вопросы энергобезопасности. Следующее заседание пройдет осенью.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев, говоря о проблемах в этой сфере в Центральном федеральном округе (ЦФО), поднял тему плохой антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, наличия бесхозных объектов, износа оборудования, роста долгов.

Например, средний возраст оборудования в электроэнергетике достигает почти 35 лет, степень износа магистральных сетей составляет 50 процентов, а распределительных — 70 процентов. Из-за этого велик риск аварийных ситуаций.

Кроме того, Патрушев обратил внимание на высокий уровень криминализации энергетической отрасли. Сотрудники и главы компаний злоупотребляют полномочиями. Некоторые замешаны в хищении активов предприятий, неуплате налогов. По словам секретаря, размер ущерба в 2017 году составил порядка шести миллиардов рублей.