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14:00   3 Августа 2018
Россия

Путин обсудит с членами Совбеза вопросы энергобезопасности

Путин обсудит с членами Совбеза вопросы энергобезопасности

Глава государства Владимир Путин намерен обсудить с членами Совбеза РФ вопросы энергобезопасности. Следующее заседание пройдет осенью.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев, говоря о проблемах в этой сфере в  Центральном федеральном округе (ЦФО), поднял тему плохой антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, наличия бесхозных объектов, износа оборудования, роста долгов.  

Путин обсудит с членами Совбеза вопросы энергобезопасности

Например, средний возраст оборудования в электроэнергетике достигает почти 35 лет, степень износа магистральных сетей составляет 50 процентов, а распределительных — 70 процентов. Из-за этого велик риск аварийных ситуаций. 

Кроме того, Патрушев обратил внимание на высокий уровень криминализации энергетической отрасли. Сотрудники и главы компаний злоупотребляют полномочиями. Некоторые замешаны в хищении активов предприятий, неуплате налогов. По словам секретаря, размер ущерба в 2017 году составил порядка шести миллиардов рублей.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #патрушев #совбез рф #энергобезопасность
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