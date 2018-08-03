Захарова заявила, что информация о российских военных в ЦАР грубо извращается

Инструкторы из России находятся в Центральноафриканской Республике на абсолютно законном основании, и РФ сожалеет, что эту информацию грубо извращают. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она рассказала, что на данный момент в ЦАР работают 175 российских инструкторов, пятеро из них военные, 170 — гражданские. Российские специалисты командированы в страну совершенно законно по просьбе президента этого государства для оказания помощи в подготовке центральноафриканских военных. Основная задача россиян — обучение местных военнослужащих навыкам обращения с вооружением и техническими средствами, поставленными в ЦАР Минобороны РФ на безвозмездной основе. Поставка произошла в конце января — начале февраля текущего года.

«Мы не понимаем, почему так грубо извращается эта информация», — заявила Захарова.

Она также подчеркнула, что вся информация о транспортировке на родину тел убитых в ЦАР журналистов передана их родственникам. Захарова сообщила, что тела погибших сейчас находятся в госпитале Банги, а посольство предпринимает все меры для сегодняшней отправки погибших на родину. Она добавила, что по этическим соображениям дата прибытия рейса не анонсируется. Власти Центральноафриканской Республики выразили свои соболезнования и пообещали сделать все возможное для поимки и наказания преступников.

31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Предположительно, они были расстреляны из засады членами местных группировок.