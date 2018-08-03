Убийца экс-полковника Буданова скончался в омской колонии

Юсуп-Хаджи Темерханов застрелил бывшего полковника Юрия Буданова 10 июня 2011 года в Москве. Адвокат Роза Магомедова сообщила, что осужденный умер от остановки сердца.

По ее словам, у Темирханова были проблемы со здоровьем, поэтому защита добивалась досрочного освобождения из-за болезни, передает РИА Новости. В 2011 году Темирханова приговорили к 15 годам тюремного заключения.

«Он умер в медицинской части колонии», — резюмировала адвокат.

Бывший полковник Юрий Буданов погиб на Комсомольском проспекте в Москве. Спустя месяц по подозрению в убийстве задержали Юсупа Темирханова. Мужчину обвинили в убийстве и незаконном обороте оружия. Во дворе дома, где застрелили Буданова, установили мемориальную плиту.