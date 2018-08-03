Эксперт рассказал, как Запад пытается скомпрометировать РФ в ЦАР

Центральноафриканская Республика (ЦАР), где несколько дней назад были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, в наши дни является одной из самых бедных и самых опасных в мире стран. Стоит отметить, что здесь убивают журналистов не в первый раз.

Об этом рассказало Федеральное агентство новостей (ФАН).

Одним из наиболее громких случаев стал расстрел французской фотожурналистки Камиль Лепаж в ЦАР. Как полагает ряд СМИ, включая центральноафриканское издание Palmares Centrafrique, убийство женщины носило заказной характер, а сам заказчик находился во Франции.

Через три года после трагедии Лепаж в центральноафриканском городе Буар начали расследовать это дело. Как заявил адвокат семьи Лепаж, материалы по делу убийства журналистки были внезапно утеряны. Также не проводилось ни одного организованного следственного мероприятия на месте убийства.

Во время обстрела с журналисткой были четверо боевиков из группировки Анти-Балака. Женщина собиралась приехать в населенный пункт Мада-Газа для расследования убийства более сотни местных жителей, но их авто обстреляли в ходе досмотра на КПП, который находился под контролем французской миротворческой миссии «Сангарис».

Организация «Репортеры без границ» обвиняет в пассивном продвижении дела Лепаж, а также других французских журналистов, которые погибли от рук террористов в Африке, официальные власти Франции. Международная ассоциация считает, что Парижу не нужно раскрытие политических и экономических процессов, ведущихся в Африке.

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков рассказал ФАН, что в случае с ЦАР стоит отметить неспособность и нежелание Запада нормализовать ситуацию в республике. Здешнее население, как и многие другие государства постколониальной Африки, принесено в жертву западных политических амбиций и интересов международных корпораций. Помимо этого, обстановка в ЦАР осложняется межэтническими и межрелигиозными конфликтами и агрессией соседних стран. На территории ЦАР многие стороны, отметил эксперт, борются за ее ресурсы.

Простаков отметил, что попытку вторжения альянса «Селека», на территории которого и встретили смерть российские журналисты, пользующегося военной поддержкой Чада и Судана и финансированием Саудовской Аравии, можно рассматривать как попытку расширения влияния.

Эксперт добавил, что именно для того, чтобы предотвратить превращение республики страну, где Франция и другие государства могли бы без затруднений разграблять ее ресурсы, руководство ЦАР начало сотрудничать с РФ. Российские специалисты должны обучить и оснастить местную армию для наведения порядка в стране и обеспечения безопасности.