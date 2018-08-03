Захарова рассказала о расследовании дела об убийстве журналистов в ЦАР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала журналистам о ходе расследования дела об убийстве российских журналистов в Центральноафриканской Республике. По первым результатам следственных действий, на россиян напали неизвестные лица.

При попытке оказать сопротивление, журналистов убили. Захарова сообщила, что к расследованию подключилась миссия ООН по стабилизации в ЦАР. Она выделила четырех экспертов. Представитель МИД добавила, что уже проведены осмотр места преступления и допрос свидетелей. По предварительной информации, целью нападения на российских журналистов являлось ограбление, включая захват автомобиля.

31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Предположительно, они были расстреляны из засады членами местных группировок.